Про це повідомляють Повітряні сили ЗСУ.

“Ударні ворожі БпЛА з Курської області через Сумщину у напрямку Чернігівщини, західним курсом.

Ворожі БпЛА з Чернігівщини у напрямку Київщини у південно-західному напрямку”, — ідеться в дописі станом на 22:29.

У низці північних та східних областей оголошено повітряну тривогу.

Ворог вночі атакував Україну ракетами та ударними БпЛА: Повітряні сили прозвітували про кількість збитих засобів

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