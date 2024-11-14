10 листопада 2024 року на Донеччині російські військові застрелили мирну мешканку, яка йшла вулицею села Терни в донецької області.

Про це повідомляє Офіс генерального прокурора.

Інцидент стався на околицях села, коли росіяни відкрили вогонь по жінці, внаслідок чого вона загинула на місці.

“За процесуального керівництва Донецької обласної прокуратури ведеться досудове розслідування за фактом порушення законів і звичаїв війни, що поєднане з умисним вбивством” – зазначається в повідомленні.

Наразі тривають слідчі дії, спрямовані на з’ясування деталей нападу та ідентифікацію загиблої. Розслідування проводять слідчі управління СБУ в Донецькій та Луганській областях.