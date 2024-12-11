В окупованому Донецьку так званий "суд ДНР" оголосив вироки дев’ятьом військовослужбовцям Збройних Сил України, звинувативши їх в обстрілі селища Старий Крим у березні 2022 року.

Про це повідомили у Маріупольській міській раді.

Українських захисників засудили до тюремних строків від 24 років до довічного ув’язнення.

Серед засуджених — військові 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ: Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк. Всі вони брали участь у захисті Маріуполя, перебували на території заводу “Азовсталь” і потрапили в російський полон.

Окупанти повідомили, що засуджені відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.