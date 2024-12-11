Про це повідомили у Маріупольській міській раді.
Українських захисників засудили до тюремних строків від 24 років до довічного ув’язнення.
Серед засуджених — військові 36-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ: Андрій Шестак, Назарій Мороз, Владислав Яворський, Вадим Шульга, Сергій Ямпольський, Максим Колбасін, Дмитро Шалара, Володимир Пензін та Костянтин Романюк. Всі вони брали участь у захисті Маріуполя, перебували на території заводу “Азовсталь” і потрапили в російський полон.
Окупанти повідомили, що засуджені відбуватимуть покарання у виправній колонії суворого режиму.
- Лубінець: Російські окупанти розстріляли понад 100 українських військовополонених цього року
- Лубінець спростував заяву РФ щодо небажання України повернути з полону своїх захисників
- Обіцяні 3 місяці: як “почесний полон” став роками страждань