Протягом останньої доби російські війська здійснили 326 атак по 15 населених пунктах Запорізької області, пошкодивши житлові будинки та об'єкти інфраструктури.

Про це повідомив голова ОВА Іван Федоров.

За словами Федорова, війська Росії здійснили 20 авіаційних ударів по Малих Щербаках, Залізничному, Малій Токмачці, Левадному, Новогригорівці та Червоній Криниці, 158 БПЛА різної модифікації атакували Лобкове, Гуляйполе, Новоданилівку, Малинівку, Новоандріївку, Роботине, Малу Токмачку і Левадне.

Також, унаслідок 9 обстрілів із реактивних систем залпового вогню постраждали Лобкове, Новоданилівка, Роботине, Мала Токмачка та Малинівка. Окрім цього, 139 артилерійських обстрілів було завдано по території Лобкового, Оріхова, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Левадного, Новоселівки та Гуляйпільського.

Надійшло 8 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали.