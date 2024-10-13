Надійшло 99 повідомлень про руйнування житлових будинків та об'єктів інфраструктури.

Про це повідомив начальник Запорізької ОВА Іван Федоров.

За його словами війська рф здійснили 7 авіаційних ударів по Запоріжжю, Малій Токмачці та Новодарівці.

170 БпЛА різної модифікації атакували Біленьке, Приморське, Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Новоданилівку, Роботине, Малу Токмачку, Левадне та Малинівку.

19 обстрілів РСЗВ накрили Новоукраїнку, Гуляйполе, Новоданилівку, Роботине та Малу Токмачку.

133 артобстрілів завдано по території Лобкового, Гуляйполя, Новоандріївки, Новоданилівки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки та Левадного.