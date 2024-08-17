Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.
Також він додав інформацію про інші ворожі обстріли Харківщини, які сталися впродовж п’ятниці, 16 серпня.
Зокрема, близько 22:00 ворог вдарив по смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу пошкоджені скління вікон, двері трьох приватних будинків та гараж.
О 17:51 російські війська завдали удару по с. Одноробівка Богодухівського району, Золочівської ТГ. Внаслідок обстрілу горів зруйнований будинок, господарча споруда та горіла трава на відкритій території.
Близько 16:10 зафіксовано удар по Малоданилівській ТГ Харківського району. Ворог завдав авіаційний удар. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. На місці падіння знайдено частини УМПБ Д-30.
О 16:05 та 15:00 противник обстріляв с. Новоосинове Куп’янського району Курилівської ТГ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарча споруда.
Також Синєгубов зазначив, що о 04:30 17 серпня росіяни обстріляли КАБом селище Борова Ізюмського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.
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