Вчора близько 22:00 та ближче до опівночі, російські війська завдали ударів по с. Козача Лопань Дергачівської громади Харківської області. Внаслідок обстрілів загинула жінка, її дані встановлюються. Пошкоджено приватні будинки, зруйновано дах та виникла пожежа у двоповерховому будинку.

Про це повідомив очільник ОВА Олег Синєгубов у Telegram-каналі.

Також він додав інформацію про інші ворожі обстріли Харківщини, які сталися впродовж п’ятниці, 16 серпня.

Зокрема, близько 22:00 ворог вдарив по смт Куп’янськ-Вузловий. Внаслідок обстрілу пошкоджені скління вікон, двері трьох приватних будинків та гараж.

О 17:51 російські війська завдали удару по с. Одноробівка Богодухівського району, Золочівської ТГ. Внаслідок обстрілу горів зруйнований будинок, господарча споруда та горіла трава на відкритій території.

Близько 16:10 зафіксовано удар по Малоданилівській ТГ Харківського району. Ворог завдав авіаційний удар. Інформація про постраждалих та руйнування не надходила. На місці падіння знайдено частини УМПБ Д-30.

О 16:05 та 15:00 противник обстріляв с. Новоосинове Куп’янського району Курилівської ТГ. Внаслідок обстрілу пошкоджено приватний будинок та господарча споруда.

Також Синєгубов зазначив, що о 04:30 17 серпня росіяни обстріляли КАБом селище Борова Ізюмського району. Інформація щодо постраждалих та руйнувань не надходила.