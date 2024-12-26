Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.
За даними прокуратури, 26 грудня 2024 року окупаційні війська завдали удару по м. Часів Яр за допомогою FPV-дрону. В зоні ураження опинилась житлова забудова.
Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків 60 і 64 років.
Також травмовано двох містян 27 й 55 років. У них діагностовано поранення кінцівок. Одного з постраждалих ушпиталено.
За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).
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