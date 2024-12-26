Про це повідомляє Донецька обласна прокуратура.

За даними прокуратури, 26 грудня 2024 року окупаційні війська завдали удару по м. Часів Яр за допомогою FPV-дрону. В зоні ураження опинилась житлова забудова.

Внаслідок атаки отримали тілесні ушкодження, несумісні з життям, двоє чоловіків 60 і 64 років.

Також травмовано двох містян 27 й 55 років. У них діагностовано поранення кінцівок. Одного з постраждалих ушпиталено.

За процесуального керівництва Бахмутської окружної прокуратури розпочато досудове розслідування у кримінальному провадженні за фактом вчинення воєнного злочину (ч. 2 ст. 438 КК України).

  • Обстріли Донеччини: протягом доби росіяни завдали понад 3,3 тис. ударів по лінії фронту та житловому сектору
  • Росіяни завдали за добу 429 ударів по населених пунктах Запоріжжя: постраждали двоє людей
  • Окупанти атакували службовий автомобіль “Укрпошти” на Миколаївщині: водій дістав поранення