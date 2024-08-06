Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.

“Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа”, – написав Терехов.

За його словами, інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.

Нагадаємо, що у ніч проти вівторка, 6 серпня, російські війська завдали ракетного і дронового удару по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 4 ворожі ракети і 15 ударних БПЛА.