Про це повідомив мер Харкова Ігор Терехов.
“Удар по центральному району міста. Щільна житлова забудова. Пожежа”, – написав Терехов.
За його словами, інформація щодо руйнувань та жертв уточнюється.
Нагадаємо, що у ніч проти вівторка, 6 серпня, російські війська завдали ракетного і дронового удару по Україні. Силам протиповітряної оборони вдалося збити 4 ворожі ракети і 15 ударних БПЛА.
- На Харківському напрямку напружена ситуація, йдуть бої поблизу Вовчанська
- На Харківському напрямку російська армія залучила добровольців з Єгипту
- Росіяни обстріляли залізничну інфраструктуру на Полтавщині