Про це у Телеграмі повідомила Одеська обласна прокуратура.
За даними слідства, удар стався близько 17:00. Збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Одещині – поцілили по об’єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.
Наразі фахівці продовжують огляд місця ураження, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.
Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – до дванадцяти років тюрми.
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