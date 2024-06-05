Про це у Телеграмі повідомила Одеська обласна прокуратура.

За даними слідства, удар стався близько 17:00. Збройні сили РФ здійснили ракетний удар по Одещині – поцілили по об’єктах туристичної інфраструктури у Білгород-Дністровському районі.

Наразі фахівці продовжують огляд місця ураження, повний перелік руйнувань та пошкоджень встановлюється.

Розпочато розслідування за фактом порушення законів та звичаїв війни, максимальне покарання – до дванадцяти років тюрми.