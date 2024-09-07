Упродовж доби 6 вересня російські загарбники 265 разів били по десяти населених пунктах Запорізької області. Внаслідок ворожих обстрілів є руйнування.

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров у Telegram-каналі.

За його словами, російські окупанти здійснили авіаційний удар по Малій Токмачці, а також з РСЗВ здійснили шість обстрілів по н.п. Гуляйполе, Новоданилівка та Полтавка.

Також очільник ОВА зазначив, що 113 ворожих БпЛА різної модифікації атакували Приморське, Гуляйполе, Новоандріївку, Полтавку, Роботине, Малу Токмачку та Малинівку.

Ще 145 артобстрілів ворог завдав по території Степногірська, Приморського, Гуляйполя, Новоандріївки, Роботиного, Малої Токмачки, Малинівки, Новоданилівки, Полтавки та Зеленого.

“Надійшло 12 повідомлень про руйнування житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Мирні жителі не постраждали”, — додав Федоров.

Нагадаємо, у ніч на 7 вересня армія РФ атакувала безпілотниками Київ. Усі безпілотники, які загрожували столиці, були знищені протиповітряною обороною. Жоден з БпЛА противника не досягнув своєї цілі.