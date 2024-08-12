Російські війська завели штурмові групи у Вовчанськ Харківської області. Також противник намагається провести логістичне забезпечення свого особового складу.

Про це повідомляє Оперативно-тактичне угруповання “Харків” у Telegram-каналі.

“У Вовчанську ворог завів штурмові групи зі складу 4-ї ДРШБР, намагається провести логістичне забезпечення особового складу та покращити систему зв’язку”, — йдеться у повідомленні.

Зазначається, що в районі населеного пункту Тихе ворог зосереджує зусилля на веденні повітряної розвідки, а також здійснює інженерно-фортифікаційне вдосконалення позицій.

“Протягом минулої доби відбулося п’ять бойових зіткнень, в ході яких ворог завдав 32 удари дронами-камікадзе та здійснив 365 обстрілів наших позицій”, — зазначили військові.

Від початку цієї доби тривають три бойові зіткнення: два в районі Вовчанська та одне поблизу Тихого. Втрати ворога на цьому відтинку фронту за минулу добу склали 93 особи. Також знищено та пошкоджено 46 одиниць озброєння та військової техніки окупантів: 11 артилерійських систем, 12 автомобілів, три одиниці спецтехніки та 20 БпЛА.

Додамо, що за даними Генштабу ЗСУ минулої доби на Харківському напрямку ворог продовжував штурмові дії. Тут відбулося п’ять бойових зіткнень в районі Вовчанська.