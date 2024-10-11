Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.
“Окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них”, — йдеться у повідомленні.
За даними партизанів, військове командування РФ наказало обмежувати тривалість перебування точок зберігання пального на одному місці не більше ніж 10-12 годин.
“Така ситуація вказує на те, що руйнування об’єктів такого масштабу критично позначається як на забезпеченні військ, так і на виконанні бойових завдань ЗС РФ”, — додають у русі.
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