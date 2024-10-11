Знищення нафтобази у Феодосії спричинило значний дефіцит пального для ЗС РФ в тимчасово окупованому Криму. Партизани "Атеш" зафіксували активні пересування військових бензовозів, які вимушені постійно змінювати свої місця розташування.

Про це повідомляє партизанський рух “Атеш”.

“Окупанти масово створюють мобільні заправні станції, які постійно змінюють місця дислокації через страх удару по них”, — йдеться у повідомленні.

За даними партизанів, військове командування РФ наказало обмежувати тривалість перебування точок зберігання пального на одному місці не більше ніж 10-12 годин.