Від початку доби на фронті відбулося 90 бойових зіткнень. Особливо активні дії відбувають на кількох напрямках фронту — Харківському, Куп’янському та Покровському. Ворог намагається просунутися в бік наших позицій, але Сили оборони зупиняють ворога.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку. Відбито п’ять спроб просунутися в бік наших позицій. Активних бойових дій наразі немає. Схожа ситуація на Куп’янському напрямку, де агресор штурмував з початку доби п’ять разів.

На Покровському напрямку агресор атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Всього 29 штурмових дій за сьогодні, з них шість ще тривають.

На Лиманському напрямку за сьогодні відбулося вже дев’ять штурмових дій агресора. Ворог діяв в районах Невського та Торського, два боєзіткнення в районі Невського ще тривають.

На Краматорському напрямку відбуваються бої в районі Часового Яру. Всього уже шість разів окупанти атакували на даному напрямку, чотири штурми ще продовжуються. На Торецькому напрямку ворог застосував авіацію. Завдано ударів КАБ в районах Нью-Йорка, Залізного та Торецька. Також тривають бої на Времівському напрямку в районі Макарівки.