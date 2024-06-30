Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.
Окупанти збільшили кількість атак на Харківському напрямку. Відбито п’ять спроб просунутися в бік наших позицій. Активних бойових дій наразі немає. Схожа ситуація на Куп’янському напрямку, де агресор штурмував з початку доби п’ять разів.
На Покровському напрямку агресор атакує в районах Воздвиженки, Новоолександрівки, Євгенівки та Сокола. Всього 29 штурмових дій за сьогодні, з них шість ще тривають.
На Лиманському напрямку за сьогодні відбулося вже дев’ять штурмових дій агресора. Ворог діяв в районах Невського та Торського, два боєзіткнення в районі Невського ще тривають.
На Краматорському напрямку відбуваються бої в районі Часового Яру. Всього уже шість разів окупанти атакували на даному напрямку, чотири штурми ще продовжуються. На Торецькому напрямку ворог застосував авіацію. Завдано ударів КАБ в районах Нью-Йорка, Залізного та Торецька. Також тривають бої на Времівському напрямку в районі Макарівки.
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