Про це заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.
Загалом ворог здійснив 350 атак, у тому числі застосував 212 безпілотників різних модифікацій. Удари були спрямовані на Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я та Новодарівку.
“Противник також обстріляв Новоандріївку, Новодарівку, Новоданилівку та Лобкове з реактивних систем залпового вогню, завдавши щонайменше 8 ударів. Ще 130 артилерійських атак спричинили руйнування у згаданих населених пунктах”, – йдеться у заяві.
Внаслідок обстрілів зафіксовано чотири випадки пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Попри інтенсивність атак, інформації про постраждалих серед мирного населення не надходило.
Наразі тривають роботи з документування наслідків обстрілів та відновлення пошкоджених об’єктів.
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