Протягом доби російські військові атакували вісім населених пунктів, застосовуючи дрони, артилерію та реактивні системи залпового вогню. Мирні жителі не постраждали, але пошкоджено будинки та інфраструктуру.

Про це заявив начальник Запорізької обласної військової адміністрації Іван Федоров.

Загалом ворог здійснив 350 атак, у тому числі застосував 212 безпілотників різних модифікацій. Удари були спрямовані на Лобкове, Гуляйполе, Новоандріївку, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Білогір’я та Новодарівку.

“Противник також обстріляв Новоандріївку, Новодарівку, Новоданилівку та Лобкове з реактивних систем залпового вогню, завдавши щонайменше 8 ударів. Ще 130 артилерійських атак спричинили руйнування у згаданих населених пунктах”, – йдеться у заяві.

Внаслідок обстрілів зафіксовано чотири випадки пошкодження житлових будинків та об’єктів інфраструктури. Попри інтенсивність атак, інформації про постраждалих серед мирного населення не надходило.

Наразі тривають роботи з документування наслідків обстрілів та відновлення пошкоджених об’єктів.