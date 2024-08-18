Зранку у неділю, 18 серпня, російські загарбники здійснили масовану атаку в районі населених пунктів Північне та Залізне Донецької області. Українські сили відбили ворожу атаку і не допустили втрати позицій.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька.

“Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено”, — наголошують в Генштабі.

Зазначається, що у ході бою українські сили знищили десять одиниць техніки та знешкодили 68 російських окупантів, з них — 41 безповоротно.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.