Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Російські окупанти за підтримки бронегрупи з 12 одиниць техніки намагалися прорвати позиції Сил оборони України та просунутися у бік Торецька.

“Наші воїни вмілими та злагодженими діями відбили ворожу атаку. Втрат позицій не допущено”, наголошують в Генштабі. 

Зазначається, що у ході бою українські сили знищили десять одиниць техніки та знешкодили 68 російських окупантів, з них 41 безповоротно.

Нагадаємо, за даними Генштабу ЗСУ, минулої доби на Торецькому напрямку ворог, за підтримки авіації, здійснив 19 атак неподалік Північного, Торецька та Залізного.

На Покровському напрямку наші захисники відбивали 46 штурмових і наступальних дій агресора у бік населених пунктів Воздвиженки, Миролюбівки, Новотроїцького, Новогродівки, Гродівки, Миколаївки, Желанного та Завітного. Найбільша концентрація ворожих атак була поблизу Гродівки, Миколаївки та Новожеланного, противник активно застосовував штурмову та бомбардувальну авіацію.