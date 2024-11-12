Від початку доби на фронті відбулося понад 110 бойових зіткнень. Найбільша активність спостерігається на Курахівському напрямку, де російські війська атакували позиції українських захисників 41 раз.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Найбільше штурмів зафіксовано на Курахівському та Покровському напрямках, де противник активно намагається прорвати оборону українських захисників.

На Куп’янському напрямку російські війська проводять наступальні дії поблизу Колісниківки, Загризового, Кругляківки та Лозової, де тривають п’ять боєзіткнень.

На Лиманському напрямку ворог двічі атакував біля Новомихайлівки та Торського і здійснив авіаудари по Тернах. Тим часом на Торецькому напрямку росіяни п’ять разів намагалися витіснити українські підрозділи в районах Торецька та Щербинівки, використовуючи підтримку бомбардувальної авіації.

На Покровському напрямку українські сили відбили 13 із 24 атак, зокрема в районах Миролюбівки, Лисівки та Григорівки. Дев’ять боїв тривають досі.

Курахівський напрямок також лишається найгарячішим: росіяни здійснили 41 штурм біля Іллінки, Новоселидівки та інших населених пунктів, з яких 17 атак було відбито. Противник завдав авіаударів по Кураховому та Дальньому, застосувавши десять керованих авіабомб.

На Времівському напрямку тривають шість боєзіткнень поблизу Рівнополя, Новодарівки та Трудового, а під удари штурмової авіації потрапили Темирівка, Зелене Поле та Велика Новосілка.

На Оріхівському напрямку ворог також активізував авіаудари по Запоріжжю, Кам’янському, Малій Токмачці та Степногірську, а на Придніпровському напрямку відбулося три боєзіткнення, дві з яких українські захисники успішно відбили.

На Курщині Сили оборони стримують ворога: відбито сім атак, ще сім боєзіткнень тривають. Противник за добу завдав вісім авіаударів і скинув 11 керованих авіабомб на свою територію.

Загалом українські захисники відбивають масовані атаки по всій лінії фронту, стримуючи наступальні дії російських військ на різних напрямках і не даючи противнику просунутися вперед.