Про це повідомляє НАЕК “Енергоатом” у Телеграмі.

“2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб”, – йдеться у повідомленні.

Наразі станція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією живлення. Якщо буде пошкоджена і вона, може виникнути аварійна ситуація, адже насоси, які охолоджують реактори і басейни, можуть втратити живлення.

Нагадаємо, очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС уп’яте з часу її окупації.

Це буде вже 10-й візит Гроссі до України з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року.