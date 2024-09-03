Про це повідомляє НАЕК “Енергоатом” у Телеграмі.
“2 вересня 2024 року через російські обстріли сталося пошкодження однієї з двох зовнішніх повітряних ліній, через яку тимчасово окупована Запорізька АЕС отримує живлення від української енергосистеми для забезпечення власних потреб”, – йдеться у повідомленні.
Наразі станція зʼєднана з українською енергосистемою лише однією лінією живлення. Якщо буде пошкоджена і вона, може виникнути аварійна ситуація, адже насоси, які охолоджують реактори і басейни, можуть втратити живлення.
Нагадаємо, очільник МАГАТЕ Рафаель Гроссі планує відвідати Запорізьку АЕС уп’яте з часу її окупації.
Це буде вже 10-й візит Гроссі до України з початку повномасштабного вторгнення РФ в лютому 2022 року.
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