Про це повідомив голова Малоданилівської громади Олександр Гололобов.

“Війна з конями, козами, свинями, кролями та коровами. Історична пам’ятка, місце де кувалися майстри спорту, навчалися діти та просто відпочивали мешканці повністю зруйноване”, – написав він.

Зазначається, кінний манеж на території кінно-спортивного комплексу при Державному біотехнологічному університеті – це пам’ятка архітектури, збудована на рубежі ХІХ-XX століть.

Гололобов додав, що близько 2 годин ночі 30 травня було завдано 5 ракетних ударів по об’єктах інфраструктури та житловому масиву Малоданилівської громади. Попередньо, ракетами С-300.