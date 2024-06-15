Про це повідомив радник Маріупольського міського голови Петро Андрющенко Telegram-каналі. Він опублікував відповідні відео з місця та фото супутникової мапи.

«Росіяни будують нові укріплення вздовж траси Маріуполь – Донецьк на ділянці, де дорога з села Гранітного з’єднується з трасою», – написав Андрющенко.

Він зазначив, що Гранітне стає головною логістичною артерією для окупантів в забезпеченні ділянки фронту по населених пунктах: Волноваха – Вугледар – Курахівський напрямок – Донецьк завдяки автомобільному та залізничному мостам.

На думку Андрющенка, два мости кардинально розв’язують питання російської логістики з Ростову. Радник міського голови висловив сподівання, що цей ключовий для окупантів міст незабаром зникне.

“Може він зникне? Було б непогано. Це збільшить логістичне плече майже на 70 км. та збільшить час до 10 годин проходження колони. Бонусом – все побачимо через Маріуполь”, – написав Андрющенко.