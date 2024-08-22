РФ, ймовірно, будує споруди для захисту від влучань. Про це свідчать знімки з супутника.

Про це повідомляє моніторингова група Telegram-каналу “Кримський вітер”.

Згідно з повідомленням, уздовж Керченського мосту споруджуються оборонні конструкції, що складаються з пальових опор з бетонними надбудовами. Імовірно, ці споруди також мають стінки, які підіймаються до поверхні води.

Нагадуємо, що Повітряні Сили Збройних Сил України знищили ще один міст на Курському напрямку.