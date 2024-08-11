Тисячі українських військових беруть участь у бойових діях у Курській області Росії, проте не планують окупувати ці території, дотримуючись міжнародного гуманітарного права.

Про це пише AFP.

Військові вторглися на територію Росії з метою дестабілізації країни та демонстрації її слабкостей. Вони планують наступ, щоб розтягнути позиції противника і завдати йому максимальних втрат.

Раніше в Росії повідомляли про близько 1000 українських військових на своїй території, але неназваний чиновник стверджує, що їх значно більше. Він також підкреслив, що немає намірів анексії, і дії українських військових відповідають міжнародному праву.

У відповідь на запитання про мету захоплення Курської АЕС.

«Подивимося, як буде розвиватися Курська операція», – зазначив співрозмовник.

Він також запевнив, що Україна не створюватиме загроз для ядерної безпеки. Операція підвищила моральний дух армії та суспільства, хоча поки що не суттєво вплинула на бойові дії на сході України, де окупанти не відводять війська, але знизили інтенсивність атак.