Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.
“Військкомати так званої “ЛНР” збирають з підприємств списки найбільш важливих працівників з-поміж заброньованих. Зокрема, вчора і сьогодні (25 та 26 березня) відповідні документи необхідно подати в Довжанську“, — написав він.
За інформацією Лисогора, тих працівників, які не увійдуть у ці списки мобілізують.
Напередодні посилення примусової мобілізації загарбники розраховують, яку кількість чоловіків вони можуть призвати, не розшукуючи.
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