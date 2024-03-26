На Луганщині російська окупаційна влада посилила примусову мобілізацію. "Військкомати" на підприємствах збирають списки працівників, які важливі на виробництві.

Про це повідомив очільник Луганської ОВА Артем Лисогор.

“Військкомати так званої “ЛНР” збирають з підприємств списки найбільш важливих працівників з-поміж заброньованих. Зокрема, вчора і сьогодні (25 та 26 березня) відповідні документи необхідно подати в Довжанську“, — написав він.

За інформацією Лисогора, тих працівників, які не увійдуть у ці списки мобілізують.

Напередодні посилення примусової мобілізації загарбники розраховують, яку кількість чоловіків вони можуть призвати, не розшукуючи.