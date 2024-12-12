Окупаційна влада засудила 20-річного маріупольця Михайла Карімова до 11 років позбавлення волі у колонії суворого режиму. Його звинуватили у співпраці з Головним управлінням розвідки України (ГУР).

Про це повідомляє Маріупольська міська рада.

За словами слідства, хлопець у період із грудня 2022 року до червня 2023 року нібито збирав та передавав українській стороні інформацію про місця розташування російських військ і маршрути їхнього пересування.

Крім того, окупанти стверджують, що Карімов незаконно придбав і зберігав боєприпаси. Ці обвинувачення стали основою для вироку, оголошеного підконтрольним Москві судом.

“Окупаційна влада використовує такі вироки, щоб залякати населення та зупинити будь-які прояви підтримки України серед жителів окупованих територій”, – зазначають правозахисники.

Це вже не перший випадок подібного переслідування. У жовтні 2023 року аналогічні звинувачення висунули 46-річній мешканці Маріуполя Ользі Пічуріній. Її підозрюють у шпигунстві та загрожують до 20 років ув’язнення.

Останнім часом окупанти посилили пошук так званих “шпигунів”. Це може свідчити про їхній страх перед проукраїнськими настроями серед населення.