Про це повідомляє Укрзалізниця.

За інформацією Tagesschau та Spiegel, Шольц своїм візитом хотів чітко продемонструвати, що Німеччина продовжує стояти на боці України в її боротьбі проти російської агресії.

Зазначається, що у заяві після прибуття до української столиці Шольц підкреслив незмінну солідарність з Україною.

“Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресивної війни”, – сказав канцлер.

Він запевнив, що Німеччина залишається “найсильнішим прихильником України в Європі”.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Шольц планує оголосити про новий пакет військової допомоги.

“Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо”, – наголосив німецький політик.

За його словами, до кінця грудня Україна отримає озброєння на суму 650 мільйонів євро.

  • Німеччина планує передати Україні системи ППО IRIS-T до Різдва
  • Шольц про розмову з Путіним: аргументи Кремля залишаються незмінними
  • Україна може отримати ракети Taurus: все залежить від результатів виборів у Німеччині