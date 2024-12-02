2 грудня канцлер Німеччини Олаф Шольц прибув до Києва з неоголошеним візитом для переговорів із президентом України Володимиром Зеленським.

Про це повідомляє Укрзалізниця.

За інформацією Tagesschau та Spiegel, Шольц своїм візитом хотів чітко продемонструвати, що Німеччина продовжує стояти на боці України в її боротьбі проти російської агресії.

Зазначається, що у заяві після прибуття до української столиці Шольц підкреслив незмінну солідарність з Україною.

“Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресивної війни”, – сказав канцлер.

Він запевнив, що Німеччина залишається “найсильнішим прихильником України в Європі”.

Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Шольц планує оголосити про новий пакет військової допомоги.

“Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо”, – наголосив німецький політик.

За його словами, до кінця грудня Україна отримає озброєння на суму 650 мільйонів євро.