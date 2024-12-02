Про це повідомляє Укрзалізниця.
За інформацією Tagesschau та Spiegel, Шольц своїм візитом хотів чітко продемонструвати, що Німеччина продовжує стояти на боці України в її боротьбі проти російської агресії.
Зазначається, що у заяві після прибуття до української столиці Шольц підкреслив незмінну солідарність з Україною.
“Вже понад 1000 днів Україна героїчно захищається від нещадної російської агресивної війни”, – сказав канцлер.
Він запевнив, що Німеччина залишається “найсильнішим прихильником України в Європі”.
Під час зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським Шольц планує оголосити про новий пакет військової допомоги.
“Ми говоримо, що будемо робити. І ми робимо те, що говоримо”, – наголосив німецький політик.
За його словами, до кінця грудня Україна отримає озброєння на суму 650 мільйонів євро.
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