Канцлер Німеччини вважає, що Росія може вивести свої війська з України, коли зрозуміє, що не виграє цю війну.

Канцлер Німеччини Олаф Шольц заявив, що Німеччина не припинить своїх зусиль підтримувати Київ.

Про це політик сказав у суботу, 6 квітня, повідомляє Reuters.

“Війна в Україні закінчується в той момент, коли (російський) президент (Володимир) Путін вирішить вивести свої війська. Однак він прийме це рішення лише тоді, коли зрозуміє, що не може виграти війну на полі бою”, — сказав канцлер країни, яка на сьогодні, за даними Reuters, надала Україні 28 мільярдів євро військової підтримки.

За словами Шольца, найкращим способом запобігти будь-якій ескалації, включаючи потенційний конфлікт між Росією та Північноатлантичним альянсом є “ефективне стримування”.

“Тому ми більше інвестуємо у власну безпеку та оборону разом як європейці, щоб ніхто не наважився напасти на нас. Це також означає відкинути вузькі власні інтереси та побудувати сильну та справді європейську оборонну промисловість”, — сказав Шольц.