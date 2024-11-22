Про це пише Deutsche Welle.
Рішення ухвалили після заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про відмову змагатися за посаду канцлера. Співголова партії Ларс Клінгбайль наголосив, що СДПН об’єднана у підтримці Шольца.
“Ми хочемо йти на наступну виборчу кампанію з Олафом Шольцом”, – заявив Клінгбайль.
Борис Пісторіус заявив, що підтримає Шольца під час виборчої кампанії, і висловив переконання, що дискусії щодо кандидатури канцлера шкодять партії.
“У нас є видатний федеральний канцлер в особі Олафа Шольца”, який уособлює “розум і розсудливість, що має особливе значення в сучасному світі”, – додав Пісторіус.
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