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Про це пише Deutsche Welle.

Рішення ухвалили після заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про відмову змагатися за посаду канцлера. Співголова партії Ларс Клінгбайль наголосив, що СДПН об’єднана у підтримці Шольца.

“Ми хочемо йти на наступну виборчу кампанію з Олафом Шольцом”, – заявив Клінгбайль.

Борис Пісторіус заявив, що підтримає Шольца під час виборчої кампанії, і висловив переконання, що дискусії щодо кандидатури канцлера шкодять партії.

“У нас є видатний федеральний канцлер в особі Олафа Шольца”, який уособлює “розум і розсудливість, що має особливе значення в сучасному світі”, – додав Пісторіус.