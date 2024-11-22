Соціал-демократична партія Німеччини підтвердила, що планує висувати чинного канцлера Олафа Шольца як кандидата на посаду глави уряду на наступних федеральних виборах.

Про це пише Deutsche Welle.

Рішення ухвалили після заяви міністра оборони Німеччини Бориса Пісторіуса про відмову змагатися за посаду канцлера. Співголова партії Ларс Клінгбайль наголосив, що СДПН об’єднана у підтримці Шольца.

“Ми хочемо йти на наступну виборчу кампанію з Олафом Шольцом”, – заявив Клінгбайль.

Борис Пісторіус заявив, що підтримає Шольца під час виборчої кампанії, і висловив переконання, що дискусії щодо кандидатури канцлера шкодять партії.

“У нас є видатний федеральний канцлер в особі Олафа Шольца”, який уособлює “розум і розсудливість, що має особливе значення в сучасному світі”, – додав Пісторіус.