Канцлер Німеччини Олаф Шольц сподівається, що Сенат США швидко ухвалить рішення щодо допомоги Україні після того, як Палата представників схвалила такий законопроєкт у суботу.

Слова Шольца наводить німецьке видання DW.

Те, що Палата представників схвалила виділення багатомільярдної допомоги Україні, німецький лідер назвав “хорошою новиною”.

“Ми дуже сподіваємося, що незабаром буде рішення Сенату, щоб ця допомога з боку США була забезпечена на майбутнє”, – сказав він.

За словами канцлера, разом з підтримкою, яку надає Україні Європа, це “дуже чітке послання” президенту РФ Володимиру Путіну.

Шольц висловив переконання, що Путін не може розраховувати на те, що йому вдасться виграти час на тлі зменшення підтримки України.

“Він не зможе, ми можемо сподіватися на це зараз, і в цьому сенсі це хороша новина”, – додав він.

20 квітня Палата представників США проголосувала за законопроєкт про іноземну допомогу для України.

Документ планується передати на розгляд Сенату в якості змін до сенатського проєкту закону про міжнародну допомогу США HR.815, який був прийнятий у лютому. Це має спростити процедуру затвердження пакета допомоги в Сенаті.