Як повідомляється в указах на сайті президента України

Олег Апостол, командир 95 окремої десантно-штурмової Поліської бригади, отримав призначення на посаду нового командувача Десантно-штурмових військ Збройних сил України. Це рішення було ухвалене замість Ігоря Скибюка, який тепер обійматиме посаду заступника начальника Генерального штабу ЗСУ. Відповідні укази опубліковані на офіційному сайті президента України.

Бригадний генерал Олег Апостол є відзначеним званням Героя України, нагородженим орденом «Золота Зірка». У 2024 році він був призначений заступником головнокомандувача Збройних сил України. З 2014 року генерал активно бере участь у бойових діях на сході України.

Під його командуванням українські військові чотири рази здійснювали виходи в Миколаївку на Донеччині, виконуючи штурмові операції проти укріплень російських військ. Військові свідомо піддавалися вогню, щоб виявити та знищити вогневі позиції противника.

На початку вересня 2022 року Олег Апостол керував десантно-штурмовими підрозділами під час операції з деокупації Харківщини, що стало важливим етапом у боротьбі за територіальну цілісність України.

3 червня президент Володимир Зеленський підписав указ про звільнення Вадима Сухаревського з посади командувача Сил безпілотних систем, на яку призначили Роберта «Мадяра» Бровді. Також генерал-майор Михайло Драпатий отримав призначення на посаду командувача Об’єднаних сил українського війська.