Олег Дорощук – срібний призер Діамантової ліги 2025 у Римі

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

У Римі відбувся п’ятий етап Діамантової ліги, де український стрибун у висоту Олег Дорощук розпочав свій літній сезон 2025 року. Цей престижний турнір зібрав десять атлетів, серед яких були відомі спортсмени, такі як олімпійський чемпіон Геміш Керр та медаліст Олімпіади Ву Санхьок.

Дорощук продемонстрував вражаючий старт, успішно подолавши всі висоти до 2,23 м з першої спроби, що дозволило йому очолити турнірну таблицю. П’ять спортсменів, включаючи чемпіона Європи Джанмарко Тамбері, завершили свої виступи на цій висоті.

На висоті 2,26 м боротьба за медалі продовжилася, і Дорощук став єдиним, хто подолав цю планку з першої спроби. Разом з ним на наступний рівень пройшли ямаєць Ромейн Бекфорд, американець Джувон Гаррісон та кореєць Ву Санхьок, які подолали планку з третьої спроби. Італієць Маттео Сіолі посів п’яте місце.

На висоті 2,28 м Дорощук допустив першу помилку, але з другої спроби успішно подолав цю висоту, зберігаючи лідерство. Ву Санхьок також взяв цю планку, а Бекфорд забезпечив собі бронзову медаль, випередивши Гаррісона за кількістю спроб.

Дорощук зумів подолати 2,30 м з першої спроби, тоді як Ву Санхьок вирішив пропустити цю висоту і успішно взяв 2,32 м з першої спроби. Українець спробував підкорити 2,34 м, але не зміг, що призвело до його другого місця та срібної медалі етапу.

Підсумкові результати чоловічих стрибків у висоту на етапі Діамантової ліги в Римі:

Ву Санхьок (Республіка Корея) – 2,32 м

Олег Дорощук (Україна) – 2,30 м

Ромейн Бекфорд (Ямайка) – 2,26 м

Ця срібна медаль стала другою для Олега Дорощука на рівні Діамантової ліги, після другого місця у фіналі 2024 року. Раніше він також здобував дві бронзові медалі у 2024 році – у польській Сілезії та Римі.

Про Олега Дорощука

Олег Дорощук – талановитий стрибун у висоту з Кропивницького, який розпочав свою кар’єру у червні 2017 року на юнацькому чемпіонаті України. Серед його значних досягнень – золота медаль чемпіонату Європи 2025 року в приміщенні та бронза чемпіонату Європи 2024 року на відкритому повітрі.

Олег також був фіналістом Олімпійських ігор 2024 року, де посів шосте місце. Він брав участь у двох чемпіонатах світу на відкритому повітрі, з найкращим результатом – 13-е місце у 2023 році, а також у двох чемпіонатах Європи, де здобув бронзу у 2024 році.

На міжнародній арені він має золоту медаль чемпіонату Європи 2025 року в приміщенні, а на світовому рівні його найкращий результат – четверте місце у 2024 році. На національному рівні Дорощук є дворазовим чемпіоном України в приміщенні (2024, 2025) та на відкритому повітрі (2022, 2024).

На молодіжному рівні він здобув срібні медалі чемпіонатів Європи U18 (2018), U20 (2019) та молодіжного Євро (2023).