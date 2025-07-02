Олег Дорощук пропускає етап Діамантової ліги через травму коліна

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Олег Дорощук, український стрибун у висоту, оголосив про своє рішення не брати участь в етапі Діамантової ліги, що відбудеться в Монако. Спортсмен поділився цією інформацією в ексклюзивному коментарі.

З початку літнього сезону 2025 року Дорощук взяв участь лише в одному змаганні: на етапі Діамантової ліги в Римі, де він здобув срібло зі стрибком на 2,30 метра. Після цього він пропустив важливі змагання, такі як “золотий” етап Континентального туру в Остраві та командний чемпіонат Європи в Мадриді.

Причиною його відсутності на змаганнях стала травма коліна, через яку Дорощук також знявся з етапу Діамантової ліги в Монако. Хоча він потрапив до заявки, спортсмен не планує виступати до чемпіонату України, який розпочнеться 8 серпня.

“Коліно турбувало мене давненько, але не зважав на те. В мене завжди таке було, що трішки болить у різних місцях, але не зважав: після тренувань лід прикладав протягом тижня – і все проходило. З коліном таке ж. Воно інколи боліло, інколи ні. На етапі Діамантової ліги у Римі, коли стрибав на розминці, то відчував, що щось трохи не так з коліном. […] Треба поберегтися, укріпити зв’язки. План такий, що інтенсивності не додаємо, тому починаємо закладати базу, як спочатку. Часу було мало після зимового сезону. Може, все разом і дало таке”. – Олег Дорощук, Суспільне Спорт

Спортсмен сподівається повернутися до змагань на чемпіонаті України в серпні. Саме через травму він пропустив змагання в Остраві та командний чемпіонат Європи.

“Розраховую, що перший старт [після відновлення] буде на чемпіонаті України на початку серпня. Це і причина, чому пропустив Остраву і командний чемпіонат Європи. Можна було б і виступати, але з лікарями радилися. Вирішив, що краще зараз такого не робити, бо під таким загостренням можна зробити ще гірше”. – Олег Дорощук, Суспільне Спорт

Дорощук зазначив, що наразі він тренується помірно, зосереджуючись на базових вправах для зміцнення м’язів і стабілізації коліна.

“Зараз відновлююсь, трішки тренуюся. Починаємо спочатку. Базу робимо, щоб відновитися, щоб залікуватися, щоб цей сезон дострибати. Треба поробити процедури, відновитися, закачати слабкі м’язи, які підводять і не стабілізують коліно. Поки все нормально. Треба час, аби виконати всю роботу. Добре, що він є. Це не з нуля починаємо – форма залишається. Просто технічних тренувань у сезоні було мало. Але перед Римом було чотири стрибкових тренування”. – Олег Дорощук, Суспільне Спорт

З 10 липня Олег планує вирушити на збір до Естонії, де зможе пройти необхідні процедури та масажі, яких не вистачає в Кропивницькому.

Основною метою спортсмена залишається участь у чемпіонаті світу 2025 року, на який він вже кваліфікувався за нормативом.

“Про ЧС тільки і думаю. Просто хочу там виступити. Від початку вся робота робиться тільки для цього. Від початку сезону пропустив багато стартів: Доху, Рабат, What Gravity Challenge – все, щоб тренуватися. Я не можу стрибати постійно високо. Треба виконувати тренувальні об’єми, а коли почалися ці змагання, ми ще і близько до стрибків не підходили”. – Олег Дорощук, Суспільне Спорт

“На чемпіонат світу проходжу за нормативом, тому можна спокійно готуватися. Ще є час підготуватися, настрибатися, залікувати все, стати сильнішим і виступати”. – Олег Дорощук, Суспільне Спорт

Коротко про Олега Дорощука

Олег Дорощук – український стрибун у висоту з Кропивницького. Його перший офіційний старт відбувся у червні 2017 року на юнацькому чемпіонаті України.

Серед його досягнень – чемпіон Європи 2025 року в приміщенні, бронзовий призер Євро-2024 на відкритому повітрі, фіналіст Олімпійських ігор 2024 року (шосте місце), а також учасник двох чемпіонатів світу та Європи на відкритому повітрі.

На національному рівні він дворазовий чемпіон України в приміщенні (2024, 2025) та на відкритому повітрі (2022, 2024), а також має кілька срібних медалей на молодіжних європейських чемпіонатах.