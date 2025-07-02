Олег Дорощук пропускає етап Діамантової ліги через травму коліна

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.
Олег Дорощук, український стрибун у висоту, оголосив про своє рішення не брати участь в етапі Діамантової ліги, що відбудеться в Монако. Спортсмен поділився цією інформацією в ексклюзивному коментарі.
З початку літнього сезону 2025 року Дорощук взяв участь лише в одному змаганні: на етапі Діамантової ліги в Римі, де він здобув срібло зі стрибком на 2,30 метра. Після цього він пропустив важливі змагання, такі як “золотий” етап Континентального туру в Остраві та командний чемпіонат Європи в Мадриді.
Причиною його відсутності на змаганнях стала травма коліна, через яку Дорощук також знявся з етапу Діамантової ліги в Монако. Хоча він потрапив до заявки, спортсмен не планує виступати до чемпіонату України, який розпочнеться 8 серпня.
“Коліно турбувало мене давненько, але не зважав на те. В мене завжди таке було, що трішки болить у різних місцях, але не зважав: після тренувань лід прикладав протягом тижня – і все проходило. З коліном таке ж. Воно інколи боліло, інколи ні. На етапі Діамантової ліги у Римі, коли стрибав на розминці, то відчував, що щось трохи не так з коліном. […] Треба поберегтися, укріпити зв’язки. План такий, що інтенсивності не додаємо, тому починаємо закладати базу, як спочатку. Часу було мало після зимового сезону. Може, все разом і дало таке”.
Спортсмен сподівається повернутися до змагань на чемпіонаті України в серпні. Саме через травму він пропустив змагання в Остраві та командний чемпіонат Європи.
“Розраховую, що перший старт [після відновлення] буде на чемпіонаті України на початку серпня. Це і причина, чому пропустив Остраву і командний чемпіонат Європи. Можна було б і виступати, але з лікарями радилися. Вирішив, що краще зараз такого не робити, бо під таким загостренням можна зробити ще гірше”.
Дорощук зазначив, що наразі він тренується помірно, зосереджуючись на базових вправах для зміцнення м’язів і стабілізації коліна.
“Зараз відновлююсь, трішки тренуюся. Починаємо спочатку. Базу робимо, щоб відновитися, щоб залікуватися, щоб цей сезон дострибати. Треба поробити процедури, відновитися, закачати слабкі м’язи, які підводять і не стабілізують коліно. Поки все нормально. Треба час, аби виконати всю роботу. Добре, що він є. Це не з нуля починаємо – форма залишається. Просто технічних тренувань у сезоні було мало. Але перед Римом було чотири стрибкових тренування”.
З 10 липня Олег планує вирушити на збір до Естонії, де зможе пройти необхідні процедури та масажі, яких не вистачає в Кропивницькому.
Основною метою спортсмена залишається участь у чемпіонаті світу 2025 року, на який він вже кваліфікувався за нормативом.
“Про ЧС тільки і думаю. Просто хочу там виступити. Від початку вся робота робиться тільки для цього. Від початку сезону пропустив багато стартів: Доху, Рабат, What Gravity Challenge – все, щоб тренуватися. Я не можу стрибати постійно високо. Треба виконувати тренувальні об’єми, а коли почалися ці змагання, ми ще і близько до стрибків не підходили”.
“На чемпіонат світу проходжу за нормативом, тому можна спокійно готуватися. Ще є час підготуватися, настрибатися, залікувати все, стати сильнішим і виступати”.
Коротко про Олега Дорощука
Олег Дорощук – український стрибун у висоту з Кропивницького. Його перший офіційний старт відбувся у червні 2017 року на юнацькому чемпіонаті України.
Серед його досягнень – чемпіон Європи 2025 року в приміщенні, бронзовий призер Євро-2024 на відкритому повітрі, фіналіст Олімпійських ігор 2024 року (шосте місце), а також учасник двох чемпіонатів світу та Європи на відкритому повітрі.
На національному рівні він дворазовий чемпіон України в приміщенні (2024, 2025) та на відкритому повітрі (2022, 2024), а також має кілька срібних медалей на молодіжних європейських чемпіонатах.
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