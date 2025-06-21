Олег Дорощук пропускає чемпіонат Європи з легкої атлетики через травму

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Олег Дорощук, український стрибун у висоту, не зможе взяти участь у командному чемпіонаті Європи з легкої атлетики. Спортсмен сам підтвердив цю інформацію в ексклюзивному коментарі.

Основною причиною його відсутності є травма коліна. Востаннє Дорощук змагався на початку червня на етапі Діамантової ліги в Римі, де здобув друге місце.

На заміну Дорощуку в командному чемпіонаті Європи виступить Дмитро Нікітін, який став переможцем командного чемпіонату України, що слугував відбірковим етапом до континентальної першості в Мадриді.

Збірна України на чемпіонаті Європи представить 43 спортсменів. У жіночому турнірі зі стрибків у висоту країну буде представляти Ярослава Магучіх, яка нещодавно стала віцечемпіонкою на змаганнях у Парижі.

Командний чемпіонат Європи з легкої атлетики відбудеться з 26 по 29 червня в Мадриді, а змагання у секторі чоловічих стрибків у висоту заплановані на суботу, 28 червня.