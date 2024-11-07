Заступник керівника Офісу президента України Олег Татаров щонайменше 9 разів літав до Москви після анексії Криму та початку війни на Донбасі в 2014 році.

Про це свідчать дані авіаперельотів Татарова, повідомляє проєкт “Схеми”.

За інформацією журналістів, Татаров, який на той час займався адвокатською діяльністю, здійснив три поїздки до Росії у 2017 році, а також чотири у 2018 році та дві у 2019 році. Оскільки після 2014 року авіасполучення між Україною та Росією було призупинено, більшість перельотів Татаров здійснював через Мінськ.

Як зазначають журналісти, останній його візит до Росії відбувся на наступний день після перемоги Володимира Зеленського на президентських виборах 21 квітня 2019 року.

Крім того, у 2015 році Татаров відвідав тимчасово окупований Крим, перетнувши контрольно-пропускний пункт “Джанкой” 6 червня та повернувшись через КПП “Армянськ” 8 червня того ж року.

Як повідомляють “Схеми”, Олег Татаров також здійснював поїздки до Білорусі в 2013, 2014 та 2016 роках.

Звернення “Схем” до Офісу президента щодо коментаря по цих поїздках залишилось без відповіді на час публікації матеріалу.

Що відомо про Татарова

Олег Татаров, після звільнення з правоохоронних органів, займався адвокатською діяльністю, отримавши посвідчення у 2015 році. Він був керівним партнером адвокатського об’єднання “Татаров, Фаринник, Головко” та очолював юридичний департамент корпорації “Укрбуд”.

Як адвокат, Татаров захищав колишнього першого заступника голови Адміністрації президента часів Віктора Януковича Андрія Портнова, українського олігарха Вадима Новинського, колишнього главу Апеляційного суду Криму Валерія Чорнобука та інших.

Він також супроводжував Ріната Ахметова під час допиту в НАБУ.

У 2019 році Татаров представляв інтереси Олесі Кузнєцової, дружини загиблого Івана Кузнєцова, який помер від ножових поранень, отриманих під час нападу на Сергія Стерненка біля його будинку в Одесі. За даними журналістів “Слідство.Інфо”, Татаров вимагав оголосити Стерненку підозру в умисному вбивстві.

У серпні 2020 року Олег Татаров став заступником керівника Офісу президента, а в грудні 2020 року Татаров отримав підозру від НАБУ у справі щодо можливих махінацій із землею у “Укрбуді”. Однак справу закрили у квітні 2022 року після її передачі до СБУ.