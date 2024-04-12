Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі у Facebook.
“Зараз це самий актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії”, — написав Ліскі.
Український інститут майбутнього — це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни у країні та світі та моделює можливі сценарії розвитку подій, зазначається на сайті організації.
4 вересня Олексій Резніков написав заяву про відставку з посади міністра оборони України. На його місце призначили Рустема Умерова.
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