Ексміністр оборони України Олексій Резніков став новим директором Безпекових та оборонних програм Українського інституту майбутнього (Ukrainian Institute for the Future).

Про це повідомив співзасновник Українського інституту майбутнього Ігор Ліскі у Facebook.

“Зараз це самий актуальний напрямок і ми дуже віримо, що саме Олексій Резніков зможе дати свіжий поштовх в сфері оборони і безпеки нашої країни. Чекаємо на ваші ідеї, думки і співпрацю. Обіцяємо новий рівень аналітики, змісту та дискусії”, — написав Ліскі.

Український інститут майбутнього — це незалежний аналітичний центр, що прогнозує зміни у країні та світі та моделює можливі сценарії розвитку подій, зазначається на сайті організації.

4 вересня Олексій Резніков написав заяву про відставку з посади міністра оборони України. На його місце призначили Рустема Умерова.