Олесь Довгий складає повноваження народного депутата України

Як повідомив народний депутат Олесь Довгий у Фейсбуці
Олесь Довгий, народний депутат України, оголосив про своє рішення скласти депутатські повноваження. Цю інформацію він оприлюднив 18 червня на своїй сторінці у соціальній мережі Фейсбук.
“Іду з політики. Написав заяву про припинення повноважень народного депутата.”
Довгий також підкреслив, що не планує балотуватися на будь-які посади в органах державної влади або місцевого самоврядування. Натомість він має намір продовжувати підтримувати Збройні сили України, а також займатися соціальними та культурними проектами.
“Вірю в Україну, дякую своїй родині, друзям і команді за підтримку! Ціную здоровий глузд та порядність!”
Після офіційного складання своїх повноважень у Верховній Раді залишиться 398 депутатів, про що повідомив його колега Ярослав Железняк.
Біографічні дані Олеся Довгого
Олесь Довгий був обраний до Верховної Ради 9-го скликання у 2019 році як безпартійний самовисуванець по 102 округу (Кіровоградська область). Він є позафракційним депутатом та членом Комітету з питань здоров’я нації, медичної допомоги та медичного страхування.
Раніше він також обіймав посаду народного депутата 8-го скликання, знову ж таки як безпартійний самовисуванець від того ж округу. У той період він входив до депутатської групи “Воля народу” та був заступником голови Комітету Верховної Ради з питань економічної політики.
Довгий також намагався потрапити до парламенту 7-го скликання як безпартійний самовисуванець по 214 округу (м. Київ).
На місцевих виборах 2006 року він пройшов до Київської міської ради від “Блоку Леоніда Черновецького” і став заступником голови – секретарем Київради. У 2008 році він знову був обраний депутатом Київради та секретарем, але у 2011 році подав у відставку з посади секретаря і став членом комісії Київради з питань бюджету та соціально-економічного розвитку.
Олесь Довгий народився 1 листопада 1980 року в Києві. Його батько, Станіслав Довгий, був народним депутатом IV-VI скликань та науковцем, а мати, Лариса Довга, є професоркою Києво-Могилянської академії.
Аналіз депутатської діяльності
У травні 2025 року аналітикиня Руху “Чесно” Софія Лазарова провела аналіз законотворчої діяльності Олеся Довгого. За її словами, він займає сьоме місце в антирейтингу “прогульників” сесій Верховної Ради.
На кінець березня 2025 року депутат пропустив 71% голосувань, будучи відсутнім, а ще у 8% голосувань не брав участі, хоча був зареєстрований на сесії. Подібна активність спостерігалася і під час його роботи у 8-му скликанні.
Довгий пояснював свою відсутність тим, що з лютого 2022 року активно допомагає територіальній обороні та Збройним силам України. Він також зазначав, що бере участь у засіданнях парламенту, де розглядаються ключові для країни ініціативи, зокрема ратифікація угоди про надра між Україною та США.
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