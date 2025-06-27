Олександр Алфьоров – новий голова Українського інституту національної пам’яті

Про це Міністерство культури та стратегічних комунікацій

27 червня 2025 року Кабінет Міністрів України призначив Олександра Алфьорова на посаду голови Українського інституту національної пам’яті (УІНП). Раніше цю посаду обіймав Антон Дробович, який керував інститутом з грудня 2019 року до грудня 2024 року.

Цю інформацію оприлюднило Міністерство культури та стратегічних комунікацій. Олександр Алфьоров, який з 2010 року працював науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук, є автором та співавтором 15 книг і понад 100 наукових статей.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алфьоров служив офіцером Сил спеціальних операцій у підрозділі “Азов-Київ”. З вересня 2022 року він обіймав посаду офіцера 3-ї окремої штурмової бригади, де очолював групу гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення в рамках відділення психологічної підтримки.

У травні 2025 року Олександр Алфьоров оголосив про своє звільнення з армії як багатодітний батько та отримав звання майора запасу.

“Я повертаюсь до Історії. Історії – яка буде служити Україні та сприяти обороні нашої Держави від росіян-окупантів.” – Олександр Алфьоров

Крім того, Алфьоров очолював експертну групу з дерусифікації в Києві та веде власний YouTube-канал, де ділиться своїми думками та досвідом.

Після завершення контракту в УІНП, Антон Дробович перейшов на нову посаду в Київській школі економіки, де очолить центр, а також співпрацюватиме з Офісом прокурора у справах, пов’язаних з культурними злочинами.