Олександр Алфьоров – новий голова Українського інституту національної пам’яті: виклики та завдання

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Олександр Алфьоров, новопризначений голова Українського інституту національної пам’яті, визначив основні виклики, які постають перед цією важливою інституцією. Серед ключових завдань він виділив питання меморіалізації та необхідність створення єдиної концепції національної пам’яті. Про це історик розповів в ефірі Радіо Культура.

Алфьоров підкреслив, що важливо розширити хронологічні рамки діяльності інституту, які були обмежені під час реформ 2014–2015 років. Він акцентував на значенні меморіалізації для збереження історії, зазначивши, що цей процес має бути частиною більш широкого контексту історії України.

“Говорити про меморіалізацію, вирвавши з контексту історію України, неможливо.” – Олександр Алфьоров

Голова інституту також звернув увагу на проблеми, пов’язані з увічненням пам’яті загиблих воїнів сучасної війни, і наголосив на необхідності створення комплексної системи меморіальних місць. Він зазначив, що меморіалізація повинна базуватися на міцних засадах.

“Створення цього меморіального комплексу можливе тільки тоді, коли це буде грамотна конструкція, а архітектура – досконалою. Тому сьогодні всі спроби створити якийсь меморіальний комплекс мають проблему в тому, що це ніби будинок роблять з вікна, а треба починати з підмурків.” – Олександр Алфьоров

За словами Алфьорова, нова стратегія має включати створення меморіального комплексу, де кожен зможе вшанувати пам’ять видатних постатей української історії – від князів до воїнів Української Народної Республіки – в зрозумілому та осмисленому архітектурному просторі.

Про Олександра Алфьорова

Олександр Алфьоров – український історик і науковець, який з 2010 року працював науковим співробітником Інституту історії України Національної академії наук України. Він є автором, співавтором і упорядником 15 книг та понад 100 наукових статей.

Під час повномасштабного вторгнення Росії в Україну Алфьоров став офіцером Сил спеціальних операцій у складі підрозділу “Азов-Київ”. З вересня 2022 року він служив офіцером 3-ї окремої штурмової бригади, де очолював групу гуманітарної підготовки та інформаційного забезпечення у відділенні психологічної підтримки персоналу. У травні 2025 року він звільнився з армії як багатодітний батько та отримав звання майора запасу.

Після звільнення Алфьоров повернувся до наукової діяльності, розглядаючи історію як інструмент служіння Україні та підтримки її оборони від російської агресії. Окрім того, він очолював експертну групу з дерусифікації у Києві та веде власний YouTube-канал.

Перед призначенням на посаду голови Українського інституту національної пам’яті у червні 2025 року, керівником інституту з грудня 2019 до грудня 2024 року був Антон Дробович. Після завершення контракту Дробович очолив центр у Київській школі економіки та співпрацює з Офісом прокурора України у питаннях культурних злочинів.