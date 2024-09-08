Про це йдеться в указі Президента.

До цього Олександр Камишін працював міністром з питань стратегічних галузей промисловості.

У 2021-2023 роках він обіймав посаду голови правління АТ «Українська залізниця».

До того, як очолив Укрзалізницю Камишін був менеджером у Dragon Capital і SCM, а також засновником компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.

1 вересня Камишін очолив Федерацію шахів України.