Про це йдеться в указі Президента.
До цього Олександр Камишін працював міністром з питань стратегічних галузей промисловості.
У 2021-2023 роках він обіймав посаду голови правління АТ «Українська залізниця».
До того, як очолив Укрзалізницю Камишін був менеджером у Dragon Capital і SCM, а також засновником компаній Latifundist Media, Grano Group, AgTech Farm та Fortior Capital.
1 вересня Камишін очолив Федерацію шахів України.
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