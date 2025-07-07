Підозра Олександру Лієву у постачанні неякісної зброї для ЗСУ

Про факт підозри, як повідомила прессслужба Офісу генерального прокурора

Олександру Лієву, колишньому посадовцю Міністерства оборони України, висунули підозру у справі, пов’язаній з постачанням непридатних протитанкових ракетних установок для Збройних сил України. Про це стало відомо з повідомлення пресслужби Офісу генерального прокурора.

Лієву, а також колишнім керівникам оборонного підприємства інкримінують постачання неякісної зброї, що завдало державі збитків на суму близько 90 мільйонів гривень.

Згідно з інформацією правоохоронців, мова йде про екскерівника департаменту військово-технічної політики, розвитку озброєння та військової техніки Міноборони Олександра Лієва.

Вищий антикорупційний суд ухвалив рішення про застосування запобіжних заходів для колишніх керівників оборонного підприємства у вигляді застави: 908,4 тисячі гривень та 575,32 тисячі гривень відповідно. Щодо Лієва подано клопотання про обрання застави у розмірі 5,011 мільйона гривень, а розгляд справи заплановано на 7 липня 2025 року.

Обставини справи про розкрадання коштів на закупівлі боєприпасів для ЗСУ

27 січня 2024 року співробітники Служби безпеки України провели обшуки у посадовців Міноборони та менеджерів компанії “Львівський арсенал”. СБУ, за підтримки Міноборони, викрила схему розкрадання державних коштів під час закупівлі боєприпасів для ЗСУ.

Відповідно до матеріалів справи, п’ятьом фігурантам оголосили підозру за частиною 5 статті 191 Кримінального кодексу України – привласнення або розтрата майна шляхом зловживання службовим становищем, вчинені організованою групою. За це їм загрожує до 12 років ув’язнення з конфіскацією майна.

Слідство встановило, що у жовтні 2022 року фігуранти уклали контракт з Міноборони на постачання 100 тисяч мінометних пострілів іноземного виробництва. Проте постачання не відбулося, незважаючи на зобов’язання почати поставки у грудні 2022 року. Водночас Міноборони перерахувало компанії “Львівський арсенал” 97% суми за контрактом.

Олександра Лієва затримали під час спроби виїхати за кордон. 29 січня 2024 року Вищий антикорупційний суд відхилив клопотання прокурора про обрання йому запобіжного заходу.

Проте 22 січня 2025 року в районному суді Полтави Лієву обрали запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на 52 дні, і він залишатиметься під вартою до 14 березня 2025 року.