Олександр Погорілко здобув золото на Континентальному турі 2025 у бігу на 400 м

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Олександр Погорілко, український легкоатлет, здобув золоту медаль на етапі Континентального туру “срібної” серії, який відбувся в Санта-Круз-де-Тенеріфе. Ця перемога стала другою для спортсмена в літній частині сезону 2025 року. Погорілко змагався на дистанції 400 метрів, де продемонстрував вражаючий результат.

На змаганнях український атлет зустрівся з сильними суперниками, серед яких були дворазовий чемпіон світу в естафетах Вілберт Лондон, чемпіон Португалії Омар Ельхатіб та ще кілька іспанських легкоатлетів.

У забігу на 400 метрів Погорілко фінішував першим, показавши час 45.31 секунд, що дозволило йому випередити найближчого суперника, Ельхатіба, на 0.88 секунди. Цей результат став найкращим для Олександра в сезоні та другим найкращим у його кар’єрі. Його особистий рекорд становить 44.94 секунди, встановлений на престижному турнірі в Кюрасао у 2024 році, що також є національним рекордом України.

Результати етапу Континентального туру у Санта-Круз-де-Тенеріфе

Чоловіки. Біг на 400 м:

Олександр Погорілко (Україна) – 45.31 секунд

Омар Ельхатіб (Португалія) – 46.19 секунд

Вілберт Лондон (США) – 48.89 секунд

Ця медаль стала другою для Олександра в літній частині сезону 2025 року. Раніше він брав участь у змаганнях в Греції, де також виграв забіг на 400 м з результатом 45.54 секунд.

Коротко про Олександра Погорілка

Олександр Погорілко – 25-річний легкоатлет, який представляє Сумщину на змаганнях. Він є володарем національних рекордів України на дистанції 400 м як на відкритому повітрі, так і в приміщенні. На відкритому повітрі він встановив рекорд у 2024 році (44.94 секунди), а в приміщенні – на Євро-2025 (46.32 секунди).

Олександр є чемпіоном України з бігу на 400 метрів та в естафеті 4х400 метрів. Він також представляв Україну на Олімпіаді-2020 у складі змішаної естафети 4х400 метрів, де команда не змогла пройти кваліфікацію. На Олімпійських іграх-2024 він змагався на дистанції 400 м, але також не зміг подолати відбір. На Європейських іграх-2023 Погорілко посів друге місце на дистанції 400 метрів у другому дивізіоні.