Герой 116-ї бригади Олександр Приходько про бої в Курській області та орден Богдана Хмельницького

Як повідомляє онлайн-медіа Суспільне.

Олександр Приходько, 33-річний військовий з Полтавщини, разом із своїми побратимами провів 23 дні на позиціях у Курській області. У своєму інтерв’ю він поділився спогадами про важкі бої, евакуацію поранених та вихід із напівоточення, за що отримав орден Богдана Хмельницького.

Військові 116-ї бригади територіальної оборони, за наказом командування, прибули до селища Гуєво. Група Приходька мала завдання розвідати місцевість та налагодити взаємодію з сусідніми підрозділами.

“Ми заїхали, і нас зразу почали зустрічати ‘пташки’. Перший скид, перші ‘300’, але ‘300’ – це були хлопці з суміжного підрозділу. Ці 23 дні – це були перебіжки від будівлі до будівлі. Це постійні хованки від дронів. Один із командирів роти потрапив під обстріли FPV-дронів і загинув прямо там. Мені довелося саме на полі бою приймати командування.” – Олександр Приходько

Підрозділ опинився в напівоточенні російських військ. Командир передавав закодовані пропозиції щодо виходу, очікуючи на погодження кілька днів. Вони організували оборону командного пункту, що складалася з трьох будівель, і вели бої на відстані близько 200 метрів від ворога.

Для виходу обрали новий маршрут через поле, посадку та ліс, де були українські позиції. Завдяки інтенсивним артилерійським обстрілам та тому, що ворог не спостерігав за цим напрямком дронами, група змогла пройти непоміченою.

“Так вийшло, що жоден дрон в нас навіть не ‘зрисував’. Вони ніколи туди просто не дивилися. Плюс, крім того, тоді були дуже інтенсивні артилерійські обстріли, що з нашої сторони, що зі сторони ворога. Палали всі хати. Дрони нас просто не бачили, бо їм би засліпило камери.” – Олександр Приходько

Вихід тривав до шести годин, групи рухалися по шість осіб. Загалом командир вивів із напівоточення 64 військових, сам ідучи серед останніх.

“Ми вийшли так без жодного ‘трьохсотого’, без жодного скиду, без жодного обстрілу взагалі. Це було просто, я ж кажу, на характері, скажем так.” – Олександр Приходько

За цей вчинок Олександр отримав орден Богдана Хмельницького ІІІ ступеню, який вважає заслугою всіх бійців.

Він також розповів про труднощі з евакуацією поранених через блокування логістики та необхідність нести «трьохсотих» на великі відстані без бронетехніки.

Олександр поділився спогадами про відбиття російського штурму на позиції “Кощей”, де п’ятеро українських військових дали відсіч бронетранспортеру ворога.

“Старший групи, зараз це мій командир взводу, вже також офіцер, кричить в рацію: ‘Нам п**да, нам п**да!’ А потім така пауза три хвилини, і я виходжу: ‘Ніндзя’, прийом’. Мовчить. Я: ‘Ніндзя’, що у вас там?’ Він: ‘П**арам п**да, все нормально’. Вони по них з ‘одноразок’ (РПГ), почали навалювати.” – Олександр Приходько

Військовий також висловив свою думку щодо політики Дональда Трампа та її впливу на війну в Україні.

“Чи вплине Трамп позитивно на ситуацію? Мені здається, оті загравання з Путіним – це є особисті якісь відносини саме. І, на жаль, ці відносини нам не на руку. Вони грають мускулами, хто сильніший, але, на жаль, страждаємо ми.” – Олександр Приходько

Олександр підкреслив, що українці повинні покладатися на власні сили та армію, а також поділився своїм військовим шляхом, починаючи з 2015 року, коли пішов добровольцем і працював медиком-водієм.

Станом на травень 2025 року Олександр Приходько є командиром роти розвідки 116-ї бригади. Він розповів про труднощі командування, зокрема про важливість довіри серед бійців.

“На початку було дуже важко, тому що кожен вже дорослий дядько, кожен має свою думку, в кожного свій характер. Серед всього особового складу було багато бійців, які вже мали бойовий досвід і які розуміли, що таке командування. Для мене було дуже важливим те, щоб вони вірили мені і могли покластися на мене. Оця довіра від людей, вона прийшла в першу чергу після виконаної роботи.” – Олександр Приходько

Щодо своїх планів на майбутнє, він роздумує між розвитком власного бізнесу та продовженням військової служби, адже любить свою роботу і хоче розвивати українську армію.