Олександр Рувін, який понад 13 років очолював Київський науково-дослідний інститут судових експертиз (КНДІСЕ), втратив свою посаду після того, як Міністерство юстиції не продовжило з ним контракт.

Про це повідомили у Центрі протидії корупції.

Раніше “Схеми” передбачали, що контракт з Рувіним можуть не продовжити через ймовірне друге громадянство — ізраїльське, яке він задекларував перед отриманням допуску до державної таємниці.

За час його керівництва інститутом, експертизи КНДІСЕ неодноразово ставали предметом публічних скандалів, зокрема у справах “Роттердам+”, Насірова та інших.

Розслідування Bihus.Info

Згідно з розслідуванням Bihus.Info, і його родина користувалися дорогою нерухомістю і автівками, які не були вказані у деклараціях, а також володіли майном, що не відповідає їхнім офіційним доходам.

У 2021 році в розслідуванні Лесі Іванової “Експерт диявола” для Bihus.Info зʼясувалося, що Рувін з дружиною має дві старі квартири, гараж, нежитлове приміщення, де працює салон, та два автомобілі – Land Cruiser 2017 року і Toyota Camry 2009 року.

Однак журналісти зауважують, що ціни на деяке майно значно занижені в порівнянні з ринковими. Наприклад, Land Cruiser у декларації Рувіна вказаний за 730 тис. грн, тоді як на ринку ціна такої автівки досягала 1,5 млн грн. Ціна нежитлового приміщення в декларації – 1,2 млн грн, хоча аналогічні приміщення в цьому ЖК продавалися в 4 рази дорожче.

Журналісти також зазначають, що Рувін мешкає в елітному клубному будинку Regent Hill на Печерську, оренда квартир в якому починається від 100 тис. грн на місяць. Вартість придбання нерухомості тут складає не менше мільйона євро.

На той момент дружина Рувіна, Галина, їздила на Range Rover, вартість якого оцінювалася в 4 млн грн, але автомобіль не був вказаний у декларації, а записаний на ТОВ “АБЗ-1”, асфальтобетонний завод, на якому працює Рувіна.

Також журналісти вказували, що пасинок Рувіна, Назар Шептицький, володіє автомобілем Range Rover та квартирою в ЖК “Французький квартал”, хоча не має офіційних доходів для таких покупок.

Зазначалося, що Шептицький не проживає в своїй квартирі, а орендує 4-кімнатну квартиру в ЖК “Липська вежа”, що в урядовому кварталі Києва, за 8 тис. дол. на місяць.

Його помічали за кермом дорогих автомобілів, таких як Mercedes-Benz G 63 AMG, Toyota Land Cruiser і Aston Martin DB9, загальна вартість яких – близько 9 млн грн. Автомобілі оформлені на сторонніх осіб із довіреностями.

Молодший син Олександра Рувіна, Сергій, працює в Національній поліції та мешкає в дорогому ЖК “Французький квартал”. Він їздить на Mercedes-Benz S350L (2013 р.в.) з персональним водієм, але не декларує власного житла. Автомобіль записаний на нього та є в його декларації.

Сам Рувін у коментарях журналістам заявив, що не мав квартири в Regent Hill і що Range Rover є робочим автомобілем заводу. Він також заперечив, що його родина володіє майном за рахунок незадекларованих доходів, стверджуючи, що його сини та пасинок мають бізнес і фінансову самостійність.