Олександр Цивінський оскаржує відмову Кабміну призначити його директором БЕБ

Тоді ж посли країн Групи семи привітали останній крок у процесі відбору директора БЕБ

Олександр Цивінський, кандидат на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ), висловив свою думку про те, що відмова Кабінету Міністрів призначити його на цю посаду є незаконною. Цю інформацію він оприлюднив на своїй сторінці у Facebook.

Цивінський зазначив, що причиною відмови стали матеріали, надані Службою безпеки України. Як громадянин та правоохоронець, який протягом десяти років успішно проходив перевірки СБУ і має допуск до державної таємниці, він вважає за необхідне дізнатися зміст цих «безпекових оцінок».

“Рішення КМУ (згадане у Telegram) не відповідає закону. Очікую публікації офіційного рішення або підтвердження опублікованої інформації офіційними особами.” – Олександр Цивінський

Кандидат також повідомив, що звернувся до Кабміну, конкурсної комісії та СБУ з вимогою надати всю інформацію, зокрема щодо безпекової перевірки. Після отримання офіційних роз’яснень Цивінський обіцяє детально поінформувати громадськість.

Він підкреслив, що його намір реформувати Бюро економічної безпеки та зробити його незалежним і доброчесним органом лише посилився. Цивінський подякував усім за підтримку та анонсував публікацію прикладів своєї роботи, які вже були висвітлені в ЗМІ.

Цивінський переміг у конкурсі на посаду керівника БЕБ 24 червня, але уряд не підтримав його призначення. Він зазначив, що коментуватиме рішення влади після отримання повної інформації про причини відмови.

Щодо інформації про його батька, якого пов’язували з громадянством Росії, Цивінський зазначив:

“Батько, навіть якщо він і є громадянином РФ на даний час, що не підтверджено, останні 30 років живе в Україні. З ним 10 років не спілкуюсь взагалі, мене виховував вітчим, тому безпекові хвилювання, особливо після того, що я служив в АТО у 2014 та рік з початку повномасштабки у 2022, є смішними.” – Олександр Цивінський

Під час засідання конкурсної комісії 24 червня було озвучено лист від СБУ з грифом для службового користування, у якому підтверджено наявність родинних зв’язків трьох кандидатів, зокрема Цивінського, з громадянами Російської Федерації.

Член комісії Юрій Пономаренко повідомив, що офіційно підтверджено родинні зв’язки з РФ у трьох кандидатів, але закон забороняє розголошувати персональні дані. Він закликав членів комісії взяти цю інформацію до відома.

Раніше в ЗМІ з’являлася інформація, що батько Цивінського нібито проживає в Росії, проходив службу в СРСР і після 1991 року залишився там, де може отримувати пенсію.

Олександр Цивінський є керівником третього підрозділу детективів Другого головного підрозділу детективів НАБУ. Він має багаторічний досвід роботи в органах внутрішніх справ і був одним із перших детективів новоствореного Національного антикорупційного бюро України.

Його участь в операції “Чисте місто”, спрямованій на викриття корупційних схем у земельній та бюджетній сферах Києва, стала відомою.

Після перемоги в конкурсі 24 червня, 30 червня Кабінет Міністрів отримав подання на призначення Цивінського директором БЕБ. Згідно з законодавством, уряд мав 10 днів для прийняття рішення.

Посли країн Групи семи привітали прозорість процесу відбору та наголосили на важливості реформи Бюро економічної безпеки для покращення бізнес-клімату в Україні.