Олександр Цивінський претендує на посаду директора Бюро економічної безпеки

Як повідомив народний депутат з “Голосу” Ярослав Железняк у Телеграмі

До Кабінету Міністрів України надійшло подання про призначення Олександра Цивінського на посаду директора Бюро економічної безпеки (БЕБ). Цю інформацію оприлюднив народний депутат від партії “Голос” Ярослав Железняк.

У своєму Телеграм-каналі він повідомив:

“Офіційно повідомляємо, що подання від конкурсної комісії на призначення головою БЕБ Олександра Цивінського внесено до уряду. Всі формальності виконані.”

Железняк також зазначив, що відповідно до чинного законодавства, уряд має 10 днів з моменту отримання подання для офіційного призначення нового директора.

Олександр Цивінський, який є детективом Національного антикорупційного бюро України (НАБУ) та одним із керівників операції “Чисте місто”, здобув перемогу в конкурсі на цю посаду. Тепер уряд має 10 днів для його офіційного затвердження.

Цивінський очолює третій підрозділ детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Він має значний досвід роботи в органах внутрішніх справ і був одним із перших 70 детективів, які працювали в новоствореному Національному антикорупційному бюро України. У своїй анкеті він підкреслив, що не є членом жодної політичної партії.