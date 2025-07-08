Олександр Цивінський: перемога в конкурсі на керівника БЕБ і реакція уряду

Тоді ж Twitter-акаунт послів країн Групи семи привітав останній крок у процесі відбору директора Бюро економічної безпеки.

Олександр Цивінський, який 24 червня здобув перемогу в конкурсі на посаду керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ), висловився про своє призначення, яке не отримало підтримки уряду. Він зазначив, що прокоментує рішення Кабміну після отримання всіх необхідних деталей щодо причин такого кроку. Окрім цього, Цивінський торкнувся теми свого батька, якого раніше пов’язували з громадянством Російської Федерації.

“Батько, навіть якщо він і є громадянином РФ на даний час, що не підтверджено, останні 30 років живе в Україні. З ним 10 років не спілкуюсь взагалі, мене виховував вітчим, тому безпекові хвилювання, особливо після того, що я служив в АТО у 2014 та рік з початку повномасштабки у 2022, є смішними.”

– Олександр Цивінський

На засіданні конкурсної комісії 24 червня обговорювалися листи від Служби безпеки України (СБУ) з грифом для службового користування. Член комісії Юрій Пономаренко повідомив, що 8 червня комісія звернулася до СБУ з запитом про офіційну інформацію щодо можливого громадянства РФ деяких кандидатів на посаду директора БЕБ.

“Тепер ми знаємо офіційно, підкреслюю, що у трьох кандидатів, як ми досі знали цю інформацію неофіційно, є родинні зв’язки з громадянами Російської Федерації.”

– Юрій Пономаренко

Пономаренко також зазначив, що серед цих кандидатів є і Олександр Цивінський. Він підкреслив, що закон забороняє розголошувати персональні дані, але не забороняє повідомляти загальний зміст листа.

За словами Пономаренка, СБУ підтвердила наявність тісних родинних зв’язків із громадянами РФ у трьох кандидатів: Дубовика Віктора Вікторовича, Скомарова Олександра Вікторовича та Цивінського Олександра Ігорьовича.

Раніше в медіа з’являлася інформація, що батько Цивінського нібито проживає в Росії, проходив службу в СРСР і після 1991 року залишився там, де, ймовірно, отримує пенсію.

Олександр Цивінський має досвід роботи в органах внутрішніх справ і є керівником третього підрозділу детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Він був одним із перших детективів новоствореного НАБУ і в своїй анкеті зазначав, що не є членом політичних партій.

Цивінський також очолював операцію “Чисте місто”, спрямовану на викриття корупції серед столичних посадовців у земельній та бюджетній сферах. Під час цієї операції були виявлені схеми з незаконним оформленням прав власності на нерухомість.

24 червня Цивінський переміг у конкурсі на посаду керівника БЕБ. 30 червня Кабінет міністрів подав подання на його призначення, проте 7 липня уряд не підтримав це рішення і попросив конкурсну комісію повторно подати кандидатури.

Посли країн Групи семи раніше відзначили прозорість процесу відбору директора БЕБ, підкресливши важливість реформи для покращення бізнес-клімату в Україні.