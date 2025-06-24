Олександр Цивінський очолить Бюро економічної безпеки України

Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк

Олександр Цивінський, який працює детективом у Національному антикорупційному бюро України (НАБУ) та є одним із керівників проекту “Чисте місто”, здобув перемогу в конкурсі на посаду керівника Бюро економічної безпеки (БЕБ). Тепер уряд має 10 днів для офіційного затвердження його кандидатури на цю посаду. Про це повідомив народний депутат Ярослав Железняк.

Цивінський очолює третій підрозділ детективів Другого Головного підрозділу детективів НАБУ. Його кар’єра в правоохоронних органах розпочалася з роботи в міністерстві внутрішніх справ, і він був одним із перших 70 детективів, які були призначені до новоствореного НАБУ. У своїй анкеті він зазначив, що не є членом жодної політичної партії.

За словами Ярослава Железняка, під час голосування члени конкурсної комісії, які обирали нового директора БЕБ, розділилися на два табори: троє представників міжнародних організацій підтримали Цивінського, тоді як троє представників уряду віддали свої голоси за детективів НАБУ Михайла Буртового та Олега Борисенка.

Железняк зазначив, що завдяки підтримці міжнародних організацій Олександр Цивінський отримав перемогу в конкурсі відповідно до чинного законодавства про БЕБ. Тепер його кандидатуру має розглянути та затвердити уряд.

Наступне засідання уряду, на якому можуть обговорити це питання, заплановане на 25 червня.