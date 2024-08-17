Про це повідомляє міністр охорони здоровʼя Віктор Ляшко.

Сьогодні відбулася зустріч з завідувачами відділень лікарні Охматдит для обговорення майбутнього розвитку закладу та визначення лідера, який зможе очолити цей процес.

За результатами зустрічі було вирішено тимчасово призначити Олександра Уріна, керівника відділення інтенсивної терапії, виконуючим обов’язки генерального директора.

Охматдит — найбільша дитяча лікарня України, яка лікує дітей з найскладнішими захворюваннями та є символом надії для багатьох. Лікарня здобула міжнародне визнання завдяки унікальним досягненням медиків, які заслужено отримали титул «чарівників».

Імідж Охматдиту формувався роками через численні історії порятунку життів, що зробило його брендом української медицини. Важливо зберегти ці досягнення та продовжувати розвиток лікарні, тому керівництво було довірено людині, яка глибоко знає та любить цю установу.