Усик і Красюк завершили співпрацю перед реваншем з Дюбуа

За повідом промоутера Олександра Красюка сторінка Олександра Красюка в Instagram

Олександр Усик, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі, та його давній промоутер Олександр Красюк офіційно завершили свою співпрацю напередодні важливого реваншу за титул абсолютного чемпіона світу. Цю новину оголосив Красюк на своїй сторінці в Instagram.

Співпраця між Усиком та Красюком, який є керівником промоутерської компанії K2 Promotions Ukraine, розпочалася у 2013 році, коли боксер перейшов з аматорського боксу на професійний. За 12 років спільної роботи Усик провів 23 бої, залишаючись непереможеним.

У своєму зверненні Красюк висловив подяку Усикові за спільний шлях та побажав йому успіхів у майбутньому:

“Це була неймовірна подорож – 12 років неймовірного успіху. Двоє молодих мрійників зустрілися, щоб змінити правила гри. Ще у 2013 році я дав слово – і я його дотримав. Тоді ніхто не вірив, що ми здатні досягти того, що задумали. Але, завдяки Божій милості, ми виконали неможливу місію.” – Олександр Красюк

Він також додав:

“Мрія здійснилася. Дякуємо за все, через що ми пройшли, і за честь бути довічним промоутером дворазового абсолютного чемпіона світу. Нехай Господь благословить вас і направляє ваші наступні кроки. Дякуємо Богу за все.” – Олександр Красюк

Протягом співпраці з Красюком Усик досяг значних успіхів у своїй кар’єрі:

Вересень 2016 – чемпіон WBO у важкій вазі;

Січень 2018 – чемпіон WBO та WBC у важкій вазі;

Липень 2018 – абсолютний чемпіон у важкій вазі;

Вересень 2021 – чемпіон WBO, WBA та IBF у надважкій вазі;

Травень 2024 – абсолютний чемпіон у надважкій вазі.

Наступним викликом для Усика стане реванш із британцем Даніелем Дюбуа, який заплановано на 19 липня у Лондоні. У цьому поєдинку Усик захищатиме свої пояси WBA, WBO та WBC, а також спробує повернути титул IBF, який звільнив улітку 2024 року.

Перший бій між Усиком і Дюбуа завершився перемогою українця нокаутом у 9-му раунді, хоча поєдинок супроводжувався суперечливим моментом у 5-му раунді, коли Усик отримав удар нижче пояса.

Олександр Усик – видатний український боксер, який народився у Сімферополі. Він розпочав свою професійну кар’єру у листопаді 2013 року, здобувши перемогу нокаутом у 5-му раунді над Феліпе Ромеро. На сьогодні його рекорд у професійному боксі складає 23 перемоги без поразок, з яких 14 – нокаутом.

Усик є дворазовим абсолютним чемпіоном світу у важкій та надважкій вазі, а також володарем поясів WBA, WBC, WBO та IBF. У аматорському боксі він здобув золоту медаль Олімпіади-2012 та кілька нагород на чемпіонатах світу і Європи.