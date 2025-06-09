Усик запросив Трампа пожити в Україні та закликав зупинити війну

В інтерв’ю BBC Sport Усик запропонував президенту США приїхати в Україну і готовий запропонувати свій будинок, аби той на власні очі засвідчив війну на тлі регулярних обстрілів з боку РФ.

Олександр Усик, чемпіон світу з боксу в надважкій вазі, висловив бажання запросити президента США Дональда Трампа провести тиждень в Україні, щоб на власні очі побачити наслідки війни. Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Усик активно інформує міжнародну спільноту про ситуацію в країні. Ще у 2022 році він присвятив свою перемогу над Ентоні Джошуа Україні та висловив вдячність українським Силам оборони.

В інтерв’ю BBC Sport Усик запропонував Трампу приїхати до України і навіть готовий надати свій будинок, щоб той міг на власні очі побачити, що відбувається на фоні регулярних обстрілів з боку Росії.

“Я раджу президенту США Дональду Трампу приїхати до України та пожити в моєму будинку один тиждень. Тільки один тиждень. Я надам йому свій будинок. Поживи в Україні, будь ласка, та поспостерігай за тим, що відбувається щоночі. Щоночі над моїм будинком літають бомби та лунають вибухи. Бомби, ракети. Щоночі. Досить”.

“Можливо, він зрозуміє; можливо, ні. Українці гинуть. Не лише військові, але й діти, жінки, бабусі, дідусі. Це важко, це моя країна. Я хвилююся за те, що відбувається в моїй країні”.

У лютому 2025 року президент України Володимир Зеленський подарував пояс Усика Трампу на знак вдячності за підтримку, яку США надали Україні. Тоді зустріч між Зеленським та Трампом закінчилася достроково через публічну суперечку, внаслідок чого президент України залишив Білий дім.

У квітні Усик вже закликав Трампа вжити рішучих заходів для завершення війни в Україні.

“Що б я хотів від Трампа? Будь ласка, зупиніть війну в Україні, – зазначав боксер в інтерв’ю журналісту Пірсу Морґану. – [Не віддаючи території?] Звісно, ні. Це моя територія, територія моєї країни, мого народу”.

Олександр Усик: біографія та досягнення

Олександр Усик – український боксер, який народився у Сімферополі. Його перший професійний бій відбувся у листопаді 2013 року, де він здобув перемогу над Феліпе Ромеро нокаутом у 5-му раунді.

Статистика його боїв у професійному боксі складає 23 перемоги без поразок (14 нокаутів) у 23 поєдинках. Усик є абсолютним чемпіоном світу з боксу у важкій вазі (липень – листопад 2018 року) та абсолютним чемпіоном світу з боксу у надважкій вазі (травень 2024 року). Він володіє поясами WBA, WBC, WBO у надважкій вазі (червень 2024 року – до сьогодні) та раніше тримав пояси WBA, IBF та WBO у важкій вазі (вересень 2021 року – травень 2024 року, до об’єднавчого бою з Тайсоном Ф’юрі).

Крім того, Усик був володарем поясу WBO у важкій вазі (вересень 2016 року – листопад 2018 року) та WBC (січень – листопад 2018 року).

В аматорському боксі він став чемпіоном Олімпіади-2012 у надважкій вазі, дворазовим призером чемпіонатів світу (золото 2011 року, бронза 2009 року) та дворазовим призером чемпіонатів Європи (золото 2008 року, бронза 2006 року).