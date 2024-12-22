Український боксер Олександр Усик отримав пропозицію на бій від іншого чемпіона світу у надважкій вазі, британця Даніеля Дюбуа. Сталося це після того, як його оголосили переможцем у поєдинку проти Тайсона Ф'юрі.

Усик переміг Ф’юрі одностайним рішенням суддів — всі віддали йому перевагу з рахунком 116:112. Завдяки цьому український боксер залишився чемпіоном світу за версіями WBA, WBO та WBC.

Під час того, як Усик давав перший коментар про перемогу, на ринг піднявся інший володар поясу у надважкій вазі — британець Даніель Дюбуа. Він звернувся до українського боксера з пропозицією знову провести бій.

Після цієї заяви Олександр був не дуже багатослівним, але сказав: “Зробіть мені бій із Даніелем Дюбуа”.

Нагадаємо, у 2023 році Усик вже перемагав Дюбуа технічним нокаутом у дев’ятому раунді. Той бій запам’ятався скандалом через епізод у п’ятому раунді, коли британець пробив українця нижче пояса.

Про нокдаун не йшлося, тому рефері дав Усику на відновлення п’ять хвилин, згідно з регламентом. Після бою команда Дюбуа заявила, що удар був за правилами. Згодом WBA підтвердила позицію рефері на рингу.

Для того, щоб повернути собі титул абсолютного чемпіона світу з боксу, Усику треба зібрати знову чотири головні пояси, а саме IBF.