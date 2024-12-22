Це був поєдинок-реванш за звання об'єднаного чемпіона світу у надважкій вазі. Усик захищав чемпіонські пояси WBA, WBO та WBC після того, як переміг британця у першому бою.

За підсумком напруженого бою перемогу одержав Усик одностайним рішенням суддів: 116-114 (всі три судді). Боксери вдруге провели усі 12 раундів!

Бій Олександра Усика та Тайсона Ф’юрі судили не лише професійні арбітри. Вперше в історії титульного боксерського поєдинку свій вирок виніс штучний інтелект.

Він також присудив переконливу перемогу Усику.

“Хочу присвятити цю перемогу своїй матусі, яка багато років за мене переживаю і нервує. І всім матерям України”, – сказав Усик.

Першу перемогу над Ф’юрі він присвятив своєму батькові.

Боксер підійняв над рингом справжню шаблю Івана Мазепи. Проєкт створено його благодійним фондом та UKRAINE WOW, що займається популяризацією української культури.

Перші слова Олександра Усика після перемоги над Тайсоном Ф’юрі:

“Я переміг. Сьогодні важливий день для мене – мої сини перемогли також у своїх поєдинках у дзюдо. Вони сказали мені: “Тату, ти наступний”. Я відповів їм: “Гаразд”, – сказав Усик.

Президент Володимир Зеленський привітав Усика, зазначивши, що ця перемога – така важлива й така потрібна всім українцям.

“Зберігши чемпіонські пояси, Олександр доводить: ми українці і свого не віддамо. І хай як важко було – поборемо. Ринг, поле бою чи дипломатична арена – бʼємося і свого не віддамо”, – написав він.

До Олександра Усика піднявся на ринг Даніель Дюбуа – чемпіон світу за версією IBF. Він кинув виклик українцеві.

Усик сказав, що він готовий битися наступним проти Дюбуа. У разі цього бою – на кону знову стоятиме звання абсолютного чемпіона світу.